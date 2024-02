Rozwibrowanie relacji z Ukrainą

Rolnicy wysypali ukraińskie zboże z wagonów w Medyce, zablokowali autostradę A1 i liczne miasta oraz drogi. Ale też najbardziej uderzają w relacje z naszymi sąsiadami, którzy są w stanie wojny. - W okolicach Kupiańska, gdzie wroga artyleria nie milknie, wiadomości z granicy z Polską wydają się być wręcz kpiną - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Protesty rolników nie dziwią, bo jak mówił minister rolnictwa, Czesław Siekierski, „mrożonych malin z Ukrainy wjechało do Polski tyle, że polscy rolnicy mogliby ich nie produkować”. Inaczej to widzi prezydent Ukrainy, który stwierdził, że „Tylko 5 proc. eksportu rolnego z Ukrainy przechodzi przez polską granicę”. Coraz trudniej będzie o polsko-ukraińskie porozumienie jeśli chaos będzie się pogłębiał. A rosyjska agentura prowadzi wojnę hybrydową i zależy jej na rozwibrowaniu relacji z Ukrainą, której Polska jako pierwsza pomogła na dużą skalę po putinowskiej agresji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do polskich i unijnych władz o zorganizowanie spotkania na granicy polsko-ukraińskiej. Jego tematem miałoby być rozwiązanie kryzysu zbożowego. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, podkreśla, że napływ wielu produktów z Ukrainy został ograniczony: - Od końca kwietnia 2023 r. ukraińska pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik nie są sprowadzane do Polski - napisał w mediach społecznościowych. Ekspert podkreśla też, że wymiana handlowa pomiędzy Polską a Ukrainą jest korzystna dla Polski: - W 2023 r. polski eksport na Ukrainę wyniósł 11,4 mld euro, import z Ukrainy 4,4 mld. Czyli Polska ma 7 mld euro nadwyżki w handlu z Ukrainą" - dodaje, powołując się na informacje GUS.

Podważanie wiarygodności Unii Europejskiej

Rolnicy uważają, że Bruksela chce im dopiec Zielonym Ładem. - Myślę, że niektórzy rolnicy są wykorzystywani instrumentalnie, myślę, że to mogą być w niektórych wypadkach — nie chcę mówić, że we wszystkich. Bo jednak jak się słyszy o tych argumentach, których niektórzy używają w stosunku do Zielonego Ładu, jak np. te 4 proc. odłogowania, przecież to w ogóle nie istnieje, to zostało zawieszone — mówi „Rzeczpospolitej” eurodeputowana Róża Thun. Na początku lutego Komisja Europejska uległa rolnikom i wycofała się z ambitnych planów redukcji emisji dwutlenku węgla do 2040 r. o 90 proc. Odłogowanie nie obowiązywało w zeszłym roku i nie obowiązuje w tym roku.

Rolnicy sami sobie mogą zaszkodzić

Rolnicy, jak każda grupa społeczna mają prawo protestować i walczyć o swoje, problemem jest forma protestu i komu one naprawdę służą. A służą przeciwnikom Ukrainy i UE oraz samym… rolnikom. Bo jeśli blokujący S7 rolnicy nie przepuszczają karetki, która jedzie na sygnale, to coś jest nie tak. Tym bardziej, że takich sytuacji było więcej. W internecie pojawiło się nagranie z protestu rolników w Koszalinie, na którym widać, jak blokowana jest trasa jadącej na sygnale karetki pogotowia. Do podobnej sytuacji doszło w Gnieźnie, gdzie jeden z pasów drogi był zastawiony pojazdami, a drugim karetka na sygnale powoli posuwała się do przodu w korku. To są sytuacje niedopuszczalne, niebezpieczne i haniebne dla organizatorów. Za blokowanie karetek i hasła wspierające Putina rolnicy powinni odpowiedzieć. Oczywiście nie grupowo, ale ci którzy popełnili te głośne błędy.

- Służby muszą to wyjaśnić – powiedział w radiu TOK FM o prorosyjskich hasłach minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodając, że to może być „fragment większej całości”.

Protesty rolników są fragmentem większej całości. Rolnicy są bliscy wylania dziecka z kąpielą, bo mimo dużego poparcia społecznego dla swoich protestów mogą bardziej pomóc prorosyjskim, antunijnym i antyukraińskim siłom. A to jest już szkodzenie Polsce i wspieranie wrogich sił. Do tego polskie służby doprowadzić nie mogą.