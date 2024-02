Prezydent Zełenski do Donalda Tuska: Dość nieporozumień, przyjedź na granicę!

Prezydent Ukrainy przekonuje, że jego kraj chce wspólnie i sprawiedliwie rozwiązać sytuację na granicy – „całkowicie pragmatycznie”.

„Chciałbym zwrócić się do polskiego społeczeństwa i wyrazić ukraińską wdzięczność każdemu, kto odróżnia polityczne manipulacje od fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa narodowego. Chciałbym zwrócić się do rządu polskiego - do Pana Premiera Tuska i ministrów. Poleciłem naszemu rządowi, w najbliższym czasie, do dwudziestego czwartego lutego, przybył na granicę między naszymi państwami. Szef rządu Ukrainy, cały nasz rząd, od logistyki do sektora rolnego, i oczywiście minister obrony Ukrainy - ponieważ ta blokada na granicy, niestety, zwiększa zagrożenia dla dostaw broni dla naszych żołnierzy na froncie” – napisał.

Osobisty apel prezydenta Zełenskiego

Zwrócił się też z bezpośrednim apelem do polskich polityków: „Proszę Ciebie, Donaldzie, Panie Premierze, żebyś też przybył na granicę. Andrzeju, Panie Prezydencie, proszę Ciebie o wsparcie tego dialogu. To jest bezpieczeństwo narodowe. Nie możemy tego odkładać. Najbliższe dni dają nam szansę” – zapowiedział.

Ukraina apeluje do Komisji Europejskiej, aby jej przedstawiciel wziął udział w tym spotkaniu Wolodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jest gotów być na granicy razem z ukraińskim rządem. „Chcę teraz zaapelować do Komisji Europejskiej — trzeba utrzymać jedność w Europie. To jest fundamentalny interes Unii Europejskiej. Dlatego Ukraina apeluje do Komisji Europejskiej, aby jej przedstawiciel wziął udział w tym spotkaniu” – zaapelował. „Dość Moskwy na naszych ziemiach. Dość nieporozumień. Nie możemy się wzajemnie upokarzać, nie możemy upokarzać ani ukraińskich, ani polskich rolników. Potrzebujemy jedności. Potrzebujemy rozwiązań - między nami, Ukrainą a Polską, i na poziomie całej Europy” – dodał.