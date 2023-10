Okazało się jednak, że czar kufla z piwem i sążnistych tweetów prysł. Konfederacja przefajnowała i nawet jeśli poprawiła swój wynik sprzed czterech lat, to nieznacznie, a przecież oczekiwania były ogromne. I myślę, że gdy zawiedziony lider Nowej Nadziei przemawiał na wieczorze wyborczym, to jedna myśl kołatała mu w głowie: co z młodymi? Jak widać, żeby zaskarbić sobie zaufanie młodego pokolenia, trzeba czegoś więcej niż epickich wycieczek helikopterem i lapidarnych filmików.

Młodzi poszli do urn i oczekują teraz poważnych reform

Co więcej, ci rozczarowani czy niedoszli wyborcy Menztena wcale nie obrazili się na klasę polityczną i nie zbojkotowali wyborów. Oni poszli i – stawiam tezę – zdecydowali o wygranej opozycji. Koalicja Obywatelska według Ipsosu zdobyła wśród najmłodszych 28,3 proc. głosów, Lewica ponad 17,7 proc., a Trzecia Droga ponad 16 proc. Jakkolwiek te liczby mogą się zmienić, to jedno wiemy: gdyby młodzi zostali w domach – biorąc pod uwagę niewielką jednak różnicę pomiędzy PiS a resztą – opozycja mogłaby mieć problem z sejmową większością.

I tu znowu: ileż to było analiz, że przecież żelazna logika demografii mówi, iż młodzi to żaden elektorat; można go lekceważyć, bo to nieliczna i chimeryczna grupa. A więc nie do końca.

Ale jest i druga strona medalu. Młodzi poszli do urn i oczekują poważnych polityk publicznych, traktowania państwa z należytym szacunkiem i zajęcia się palącymi problemami. Drodzy politycy opozycji, a w przyszłości najpewniej rządzący, nie zawiedźcie.