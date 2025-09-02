Przed naszymi oczami „wyświetla się” film SF. Niepewność sięga zenitu: wszystko jest możliwe, tylko nie wiadomo, co i kiedy. A sprawa dotyczy – ni mniej, ni więcej – tylko przetrwania gatunku. Sztuczna inteligencja jest być może najważniejszym, ale tylko jednym z wielu czynników narastania niepewności we współczesnym świecie. Radzimy sobie z nią coraz gorzej, bo jesteśmy kulturowo przyzwyczajeni do umiarkowanej niepewności, która pozwala planować własną przyszłość.

Reklama Reklama

Wyniki sondażu „Stan młodych 2025” cytowanego niedawno przez „The Economist” wskazują, że w USA niepewność odczuwa 54 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn urodzonych między 1996 a 2006 r., a lęk jest udziałem 37 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn w tym wieku. W stanach niepewności i lęku naturalnym odruchem jest zwrócenie się do władzy na wszystkich jej poziomach: od mikrospołecznego po globalny. Od władzy ludzie oczekują ograniczenia niepewności.

Zarządzanie, rządzenie i administrowanie w jakiejkolwiek postaci zawsze wymaga radzenia sobie z niepewnością, czyli unikania jej negatywnych następstw dla realizowanych zadań. Unikanie ryzyka to raczej postawa nieprzyjmowania niepewności do wiadomości niż rzeczywiste działanie. Niepewność i ryzyko istnieją bowiem obiektywnie i mają charakter stopniowalny. Ryzyka, które muszą podejmować decydenci nie da się całkowicie uniknąć.

Ograniczniki niepewności

W sytuacjach umiarkowanej niepewności z reguły działają ograniczniki ryzyka, które dotyczą któregoś z aspektów sytuacji decyzyjnej i pozwalają ustalać lub przynajmniej szacować prawdopodobieństwo istotnych zdarzeń. Dotyczy to na przykład sezonowości. Doświadczanie uczy, że w dłuższym okresie można szacować prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych dla danych upraw na konkretnych obszarach. Możliwe jest też prognozowanie wahań cen produktów rolnych. Niepewność, której muszą stawić czoło przedsiębiorcy rolni, może zostać ograniczona do umiarkowanych, znośnych rozmiarów.