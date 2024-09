Andrzej K. Koźmiński: Koniec strategii

Zmiany technologii zaskakują nas coraz częściej, a dla opóźnionych są coraz bardziej dotkliwe. Sztuczną inteligencję można stosować wszędzie, bo na tym polega jej potencjalnie rewolucyjny wpływ na produktywność. Technologie, a zwłaszcza udział w ich tworzeniu i rozpowszechnianiu stają się podstawowym źródłem przewag konkurencyjnych i astronomicznych zysków. Strategiczne typowanie i rozwijanie wygrywających technologii jest śmiesznym anachronizmem, nie tylko w skali państwa, ale także firm.

Warunkiem sukcesu jest odpowiedni poziom nakładów na naukę i edukację utrzymywany przez dłuższy czas. To pozwala szybko uzyskać znaczący postęp w dziedzinie, która ujawni się jako kluczowa. Ronald Reagan jako gubernator Kalifornii podjął decyzję, że głównym źródłem przewagi konkurencyjnej tego stanu będą ośrodki akademickie i na początku urzędowania podwoił przeznaczony na to budżet. Podobną decyzję podjął twórca „rynkowych Chin” Deng Xiaoping i została ona podtrzymana przez wszystkich jego następców.

Budowanie kapitału ludzkiego to nie tylko łowienie talentów, ale przede wszystkim zapewnienie warunków pracy, rozwoju i finansowania badań wybitnym ekscentrykom, dziwakom i wszelkiego rodzaju nietuzinkowym jednostkom. To oni umożliwiają zdolność spontanicznego gromadzenia się kapitału intelektualnego tam, gdzie go w danym momencie potrzeba. W systemach autorytarnych, takich jak chiński czy rosyjski, obowiązuje zasada zero tolerancji dla indywidualistów, ekscentryków i osób etycznie wrażliwych. Także w biznesie biurokracje ich nie tolerują.

Zaufanie czy tyrania?

Społeczne zaplecze HSM to przede wszystkim akceptacja ośrodków władzy politycznej i menedżerskiej, które realizują procesy adaptacji do zmian. Takie ośrodki muszą cieszyć się zaufaniem do swojej uczciwości i uznaniem kompetencji.

Dlatego rynkowe demokracje lepiej sobie radzą w warunkach uogólnionej niepewności, gdyż dopuszczają wielość form i rodzajów adaptacji. Konkurencja zaś sprawia, że najbardziej skuteczne adaptacje wygrywają i rozpowszechniają się. Nie ma tu miejsca dla tyranów.