Dlaczego euro jest dziś silniejsze niż kilka lat temu

W tym świetle wyraźnie widać, jak głęboko irracjonalne jest odrzucanie publicznej dyskusji o udziale naszego kraju w strefie euro. Tym bardziej że większość ekonomistów i przedsiębiorców uznaje, że wspólna waluta poprawi krajowe scenariusze rozwoju. Pisaliśmy o tym nieraz; przyjęcie euro ustabilizowałoby polską gospodarkę, zwiększyło jej wiarygodność, przedsiębiorców uwolniło od części kosztów transakcyjnych (koszty przewalutowania), a ich firmy od ryzyka częstych zmian kursu.

Chcę, by zabrzmiało to wyjątkowo wyraźnie: to, czego się domagamy, to dezideologizacja kwestii euro! Niech o wejściu do strefy euro rozstrzygnie rzeczowa debata fachowców. O realiach polskiej gospodarki. O tym, czy kryteria konwergencji nas wzmocnią, czy osłabią. O tym, czy jako Polacy na euro zyskamy, czy stracimy.

I ostatnia sprawa na koniec. Jestem głęboko przekonany, że Unia jest naszą szansą, a nie przekleństwem. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie przetrwamy tylko jako zintegrowana wspólnota. Wspólna waluta to zaledwie jeden z instrumentów. Wiedzieliśmy o tym, podpisując traktat unijny i godząc się na przyjęcie euro. Dlaczego dziś tego nie pojmujemy? Trudno zrozumieć.