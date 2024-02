Czytaj więcej Gospodarka Sankcje przeciwko Rosji. Jak wpłynęły na firmy działające w Polsce? Raport Większość firm w Polsce po nałożeniu restrykcji wobec Rosji wycofała się z tego rynku. Ale skokowy wzrost eksportu do jej sąsiadów może oznaczać omijanie nałożonych barier.

Jak polskie firmy obchodzą sankcje i handlują z Rosją

Czego się tu dowiadujemy? Otóż z przebadanych ponad dwustu firm, aż 47 proc. jeszcze w 2022 roku importowało czy eksportowało towary lub usługi do Rosji i Białorusi. Wedle tych samych danych, choć po wybuchu wojny eksport do Rosji spadł o 33 proc. (11 mld zł), to w tym samym czasie wzrósł do krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i Turcji o 57 proc. (13 mld zł). Ktoś powie: to dobrze, firmy szukają nowych rynków. Tyle że duża część tego obrotu – co jest wnioskiem analityków EY – może być reeksportowana z krajów azjatyckich do Rosji z pominięciem sankcji. Wolumen obrotów wzrastający o 400 proc. do krajów o tak małych rynkach jak Kirgistan czy Armenia musi budzić podejrzenia.

Czy trzeba dalej wywodzić, że wzmocniona i zwycięska w wojnie z Kijowem Rosja stanie się i dla Polski śmiertelnym niebezpieczeństwem?

Wnioski? Banalne. Mimo że polskie firmy w większości uwzględniają sankcje, ich ominięcie jest stosunkowo łatwe. Czego można sobie życzyć, to uszczelniania handlu zagranicznego, dokładniejszego sprawdzania, kto realnie stoi za partnerami handlowymi, i piętnowania tych, którzy łamią sankcje. Bez tych zabezpieczeń rosyjska gospodarka będzie rosła, zamiast słabnąć. Czy trzeba dalej wywodzić, że wzmocniona i zwycięska w wojnie z Kijowem Rosja stanie się i dla Polski śmiertelnym niebezpieczeństwem? Tego nie rozumieją tylko idioci. Albo ludzie działający w złej wierze. Tertium non datur.