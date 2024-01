Joe Biden prosi o pieniądze dla Ukrainy. Republikanie pytają jak chce skończyć wojnę

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 694 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy ukraińskie drony pojawiły się nad obwodami moskiewskim i leningradzkim.

Biały Dom zwrócił się do Kongresu z prośbą o przekazanie dodatkowych środków — ponad 61 mld dolarów — na dalszą pomoc dla Ukrainy. Bez tych środków USA nie są w stanie przekazywać Ukrainie kolejnych pakietów pomocy wojskowej.



Mike Johnson po spotkaniu ws. pomocy dla Ukrainy w Białym Domu: Katastrofa humanitarna na granicy USA

Tymczasem wniosek Białego Domu utknął w Kongresie, ponieważ Partia Republikańska, która kontroluje Izbę Reprezentantów, chce połączyć kwestię przekazania dodatkowych środków dla Ukrainy z kwestią dodatkowych środków na wzmocnienie bezpieczeństwa południowej granicy USA oraz zmiany polityki migracyjnej administracji Joe Bidena.



Partia Republikańska oskarża administrację Bidena o to, że jej polityka doprowadziła do wzrostu napływu nieudokumentowanych imigrantów do USA.



Po spotkaniu w Białym Domu spiker Izby Reprezentantów, Mike Johnson powiedział, że USA potrzebują „znaczącej zmiany polityki w kwestii imigracji” i nazwał sytuację na granicy z Meksykiem „katastrofą humanitarną i katastrofą dla bezpieczeństwa narodowego”.