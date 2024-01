Putin chwali rosyjską gospodarkę. Nikt nie widział tych danych

Czytaj więcej Transport Zadanie Putina wykonane. „Wspaniałe wyniki” rosyjskich linii lotniczych Po ogłoszonych przez Kreml sukcesach gospodarki Rosji, także rosyjskie linie lotnicze odcięte od połowy świata przez rozpętaną przez Rosję wojnę, pochwaliły się wzrostem liczby pasażerów i połączeń zagranicznych. Tych danych nie można sprawdzić.

Dane gospodarcze z Księżyca

Przypomnijmy, że podawanych przez rosyjski reżim danych nie można w żaden sposób zweryfikować. Od agresji na Ukrainę większość statystyki gospodarczej została utajniona, podobnie jak niedostępna dla opinii publicznej jest znaczna część budżetu, w tym wydatki na wojnę.

Gazeta RBK pisze, że Bank Światowy (BŚ) w styczniowym raporcie uwzględnił prognozę wzrostu PKB Rosji w 2023 roku do 2,6 proc., choć w lipcu 2022 roku organizacja przewidywała 0,2 proc., a w październiku 1,6 proc. BŚ nie ma dostępu do niezależnych danych, bazuje na tym, co Rosjanie zechcą udostępnić oraz własnych przewidywaniach.

Produkcja uzbrojenia, czyli wojna, sztucznie nakręca wyniki Rosji

Analitycy BŚ doszli więc do wniosku, że ożywieniu rosyjskiej gospodarki „pomogło znaczne wsparcie finansowe, w tym dodatkowe wydatki wojskowe”. Bank Światowy spodziewa się jednak spowolnienia jego wzrostu do 1,3 proc. w 2024 r. i do 0,9 proc. w 2025 r. ze względu na ograniczone moce produkcyjne, w tym niedobory kadrowe (mobilizacja i ucieczka specjalistów za granicę-red).

Według BŚ, w 2023 roku wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych miał wynieść 2,5 proc., w Unii Europejskiej 0,4 proc., w Japonii 1,8 proc., w Chinach 5,2 proc., w Indiach 6,3 proc.