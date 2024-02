Sankcje przeciwko Rosji. Jak wpłynęły na firmy działające w Polsce? Raport

I choć niemal trzy czwarte badanych (73 proc.) stwierdziło, że sankcji nie naruszyło, a ponad połowa (51 proc.), że nie była narażona na naruszenie sankcji w sposób niezamierzony, to zdaniem ekspertów EY część z nich mogła nie być świadoma faktu dokonania takich naruszeń, jeśli nie zostały one wykryte przez instytucje finansowe.

Eksperci EY na podstawie danych GUS policzyli także, że w ciągu 18 miesięcy od wybuchu wojny eksport towarów i usług polskich firm do Rosji zmniejszył się o 11 mld zł, czyli o 33 proc. W tym samym czasie gwałtownie, bo o 13 mld zł, czyli o 57 proc., wzrósł jednak eksport do Turcji i krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (Kazachstan, Białoruś, Armenia, Uzbekistan, Kirgistan, Azerbejdżan, Tadżykistan).

W porównaniu z okresem przed wprowadzeniem sankcji wobec Rosji i Białorusi, tj. lat 2019–2021, obroty handlowe z niektórymi krajami euroazjatyckimi wzrosły nawet o kilkaset procent. Tak jest w przypadku eksportu do Kirgistanu, którego wartość wzrosła o 402 proc., oraz do Armenii – wzrost o 401 proc.

Czytaj więcej Gospodarka Sankcje na Rosję mogą być ryzykiem dla polskich firm Chcąc uniknąć surowych kar za naruszenie, także nieumyślne, unijnych sankcji nałożonych na Rosję, firmy muszą starannie weryfikować swoich kontrahentów – przekonuje firma doradcza EY.

Uwaga na właścicieli

Nie jest tak, że całe 13 mld zł to eksport na nowe rynki. EY zwraca uwagę, że Rosja i Białoruś mogą potencjalnie wykorzystywać pośredników w innych krajach do eksportu lub importu towarów objętych sankcjami. Tak zwany handel równoległy może przykładowo polegać na zakupie towaru w jednym kraju, takim jak Polska, przetransportowaniu go do innego kraju, np. do państwa wchodzącego w skład Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie dostarczeniu go do odbiorcy końcowego w Rosji lub Białorusi. Pojawiają się również doniesienia o spółkach zarejestrowanych w Indiach, Chinach, Serbii, ZEA, a nawet Mongolii, które podejrzewane są o pośrednictwo w omijaniu sankcji UE przeciwko Rosji.

Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że – jak twierdzi EY – „standardem rynkowym” dla rosyjskich przedsiębiorstw jest ukrywanie rzeczywistej struktury właścicielskiej w łańcuchu wielu spółek z rajów podatkowych, za którymi stoją osoby objęte sankcjami.