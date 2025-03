Kto może zakwestionować uchwałę o kryteriach naboru do publicznych placówek?

Sytuacja nieco się zmieniła, gdy do akcji wkroczył wojewoda, który rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę w zakresie konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. Miasto je zaskarżyło, ale ostatecznie prawomocnie przegrało. Kryterium zaświadczenia lekarskiego zniknęło.

I gdy skargą niezadowolonych rodziców zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu, do oceny pozostał już tylko zapis dotyczący oświadczenia o szczepieniu. A w tym zakresie sąd naruszenia prawa się nie dopatrzył. WSA zauważył, że zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem wprowadzenie oświadczenia o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom, jako kryterium dostępu do publicznego żłobka czy przedszkola, nie jest dyskryminujące dla pociech, których rodzice go nie złożyli.

Przegraną rodziców przypieczętował NSA. I choć nie krył, że sama skarga kasacyjna ma mankamenty, ostatecznie orzekł też co do meritum. Sąd podkreślił, że kwestią sporną w sprawie pozostaje kryterium oświadczenia o tym, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom, ewentualnie zostało z nich zwolnione z przyczyn zdrowotnych. Tylko tyle. Nie odnosi się to do żądania wskazania, jakie to były szczepienia, w jakim okresie czy w jakich dawkach itp.

Sąd nie zgodził się, że uchwała w spornym zakresie narusza prawo, w tym konstytucję. Nie wynika z niej bowiem, aby ktokolwiek domagał się szczegółowych informacji o zdrowiu dziecka. Szczególnie ważne jest za to uzasadnienie aksjologiczne. Jak bowiem zauważył NSA, nasza konstytucja chroni zdrowie i życie ludzi. A temu służą m.in. szczepienia. Dlatego dokonując wykładni w kontekście konstytucji, nie można dojść do wniosku, że pierwszeństwo ma prawo do prywatności.

Czy wymóg oświadczenia o zaszczepieniu dziecka narusza prawo?

Sąd nie miał wątpliwości, że kryterium oświadczenia o zaszczepieniu dziecka, ewentualnie zwolnienia go z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych, nie przekracza delegacji ustawowej. Nie można też mówić o jakimś przymusie kierowanym do rodziców. Jak bowiem zauważył NSA, za oświadczenie o tym, że dziecko zostało zaszczepione albo nie podlegało szczepieniu z przyczyn zdrowotnych, przewidziane były zaledwie 3 punkty na ponad 60 możliwych ogółem.