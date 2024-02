Marta Górna: Dbanie o płodność to dbanie o zdrowie

Co wtedy odpowiadać?

Jeżeli mamy na to przestrzeń i jesteśmy na to gotowi, to można spróbować powiedzieć, że o dziecko się staramy i bardzo byśmy chcieli je mieć, ale jest to dla nas bardzo trudne i obecnie nie czujemy się na siłach, by o tym rozmawiać.

Od czerwca wraca w Polsce refundacja procedury in vitro. To dobra wiadomość dla wszystkich starających się.

Bardzo dobra. I sama dyskusja na ten temat jest dobrą okazją do rozmów o problemie niepłodności i o zdrowiu prokreacyjnym kobiet. Dla pacjentów jednak najważniejsze jest to, że będą mieli bezpłatny dostęp do procedury, która jest dla nich szansą na posiadanie dziecka. Ale to także buduje świadomość społeczeństwa dotyczącą tego, jak ogromny jest to problem. Bo boryka się z nim aż 3 mln Polaków.

W Polsce rodzi się bardzo mało dzieci. Współczynnik dzietności jest najniższy od czasów II wojny światowej. Dlatego trzeba pomóc ludziom je mieć.