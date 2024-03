Opieka koordynowana uzdrowi system opieki medycznej w Polsce?

Na czym polega opieka koordynowana?

Opieka koordynowana to zintegrowany model opieki zdrowotnej, mający na celu zapewnienie pacjentom kompleksowej, skoordynowanej i szybkiej ścieżki diagnostycznej oraz terapeutycznej w ramach jednej placówki lub sieci placówek. W jej ramach tworzona jest scentralizowana dokumentacja medyczna pacjenta, a każdemu pacjentowi przypisuje się koordynatora, którym zwykle jest pracownik administracyjny przychodni. Odgrywa on kluczową rolę w zarządzaniu terminami wizyt i badań, co skraca czas oczekiwania na niezbędne procedury diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne. Opieka koordynowana opiera się na zmienionym modelu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co umożliwia szybsze podjęcie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Model ten skupia się na wygodzie pacjenta, oszczędności czasu i środków finansowych, przy jednoczesnym podniesieniu jakości opieki medycznej poprzez zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu usług medycznych w sposób zorganizowany i skoordynowany.

Według Pawła Walickiego, prezesa Centrum Medycznego CMP, które jest jedną z największych w Polsce sieci POZ, opieka koordynowana ma ogromny potencjał. I choć uczestniczy w niej na ten moment ponad 33% POZ, wciąż nie jest w Polsce wystarczająco popularna.

- Opieka koordynowana przekierowuje uwagę na lekarza POZ, który staje się menedżerem zdrowia pacjenta. Stawia lekarza rodzinnego, ale też cały zespół POZ – pielęgniarkę, położną, dietetyka – już nie w roli administratorów czy pomostu w drodze do specjalistów, ale personelu medycznego, który realnie dba o zdrowie i kieruje całym procesem terapeutycznym pacjenta – wyjaśnia Paweł Walicki i dodaje, że opieka koordynowana pozwala lekarzowi zatrzymać pacjenta pod swoimi skrzydłami, bo umożliwia leczenie także tzw. pacjentów trudnych. - To pacjenci, których obsługa w zryczałtowanym systemie POZ była niekomfortowa, długotrwała, nużąca i męcząca, a pacjent był nierzadko kierowany do szpitala, bo tak można mu było pomóc najłatwiej i najszybciej — wyjaśnia Paweł Walicki.

Jak dodaje prezes Centrum Medycznego CMP, opieka koordynowana obejmuje bardzo szeroki zakres świadczeń, m. in. szereg badań w ścieżce kardiologicznej (holter, echo serca, próba wysiłkowa, tomografia tętnic wieńcowych), cały pakiet badań laboratoryjnych, ścieżkę endokrynologiczną z pakietem badań USG i biopsją, a także ścieżkę pulmonologiczną oraz nefrologiczną. Co istotne, w kolejce są już kolejne obszary, w tym tak potrzebna profilaktyka.

- W ramach organizacji Pracodawcy dla Zdrowia powołaliśmy komisję ds. opieki koordynowanej. Wierzymy, że ma ona szansę stać się realnym rozwiązaniem wielu palących wyzwań w obszarze ochrony zdrowia — mówi Paweł Walicki.

Mnogość korzyści dla pacjentów

Ważnym aspektem opieki koordynowanej jest wspomniana już centralizacja dokumentacji medycznej pacjentów. Eliminuje ona dublowanie badań i oszczędza czas oraz środki finansowe systemu i pacjentów. Jak podkreśla dr Magdalena Sawicka z Centrum Medycznego CMP, spójna dokumentacja medyczna to jeden z kluczowych elementów tego modelu. Zdaniem dr Sawickiej, opieka koordynowana znacząco przyspiesza proces leczenia, dając pacjentom bezpośredni dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych, co jest możliwe właśnie dzięki innemu sposobowi finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Tradycyjny system finansowania opieki zdrowotnej często opiera się na bezpośrednim finansowaniu poszczególnych usług medycznych, takich jak wizyty u specjalistów, badania diagnostyczne czy leczenie szpitalne, co może prowadzić do fragmentacji opieki, długich kolejek oczekujących i powielania badań. Model opieki koordynowanej wprowadza zmianę w tym podejściu poprzez przeznaczenie środków finansowych w sposób, który promuje integrację usług zdrowotnych i wspiera efektywną koordynację opieki nad pacjentem. Oznacza to, że finansowanie skupia się na zapewnieniu ciągłości i kompleksowości opieki, a nie tylko na pojedynczych świadczeniach medycznych.