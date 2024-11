Dodatek specjalny we współpracy z BFF Group

Dokładnie miesiąc temu RPP zaprezentował swoją strategię na lata 2024–2027. Wyznacza ona cele i środki na najbliższe lata. Co zdaniem RPP w nowej strategii jest kluczowe?

– W swoich działaniach kieruję się tym, co najważniejsze – dobrem pacjenta i słucham tego, co pacjenci zgłaszają, jakie mają potrzeby. Z tego wynikają wyzwania, które stoją przede mną i Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. A należą do nich przede wszystkim: zapobieganie naruszeniom praw pacjenta, wspieranie pacjenta w poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia i wzmacnianie bezpieczeństwa pacjenta – mówi Bartłomiej Chmielowiec. – Są to jednocześnie nasze najważniejsze cele, które zgodnie ze strategią wieloletnią chcemy osiągnąć w latach 2025–2027. Zawsze jednym wspólnym mianownikiem i podmiotem naszych działań jest pacjent – dodaje.

W jaki sposób rzecznik chce realizować wskazane cele?

– Zamierzam działać wieloaspektowo, współpracując z innymi urzędami i organizacjami. Jednym z pierwszych takich działań jest zwiększenie kompetencji RPP w egzekwowaniu przestrzegania praw pacjenta oraz w walce z dezinformacją i manipulacją szerzoną przez osoby i środowiska pseudomedyczne. Współpracujemy w tym obszarze z minister Izabelą Leszczyną. Zgłosiliśmy i konsultujemy propozycje zmian w ustawie o prawach pacjenta i RPP – podkreśla rzecznik.

– Dla zwiększenia świadomości i upowszechnienia praw pacjenta chcemy propagować wiedzę o nich poprzez inicjatywy edukacyjne, komunikacyjne i promocyjne. Planujemy rozwijać współpracę z pełnomocnikami ds. praw pacjenta w podmiotach leczniczych oraz proponować i wspierać dobre praktyki, gwarantujące poprawę bezpieczeństwa pacjenta i przestrzegania jego praw. Będziemy też kompleksowo rozwijać system świadczeń kompensacyjnych dla pacjenta, aby zapewnić szybszą, efektywniejszą i bardziej dostępną pomoc i wypłatę rekompensat. Obecny rok pokazał ogromne zainteresowanie naszym nowym Funduszem Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych (FKZM). Już sto poszkodowanych osób i ich rodzin uzyskało, bez uciążliwej drogi sądowej, wsparcie w ramach Funduszu – łącznie na ponad 6 mln zł – wylicza RPP.

– Kolejnym ważnym zadaniem jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym. W 2025 r. przedstawimy pierwsze wnioski i rekomendacje w tym zakresie. Będziemy też wspierać działania ministra zdrowia na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, a także dążyć do opracowania kompleksowego planu działań w tym zakresie oraz wypracowania szczegółowych celów, działań i wskaźników, zgłaszania i analizy zdarzeń niepożądanych, kultury bezpieczeństwa, edukacji personelu medycznego i komunikacji z pacjentem – podsumowuje Bartłomiej Chmielowiec.

