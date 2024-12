Wiadomo, kto zastąpił Ewę Wrzosek

Niekompetentni szefowie, braki kadrowe łatane przypadkowymi osobami i nieustający brak pieniędzy na wszystko. Paradoksalnie to, co skłoniło mnie do złożenia pisma z rezygnacją, stało się później przyczyną jego wycofania – mówi „Rzeczpospolitej” prokurator Ewa Wrzosek.