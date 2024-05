Leczenie niepłodności metodą in vitro. Rusza program rządu

W programie będą mogły wziąć udział kobiety do 42. roku życia, wtedy gdy korzystają z własnych zarodków. Wiek ten wydłuża się do 45. roku życia, jeśli korzystają z dawstwa zarodków. Dla mężczyzn granicą będzie 55. rok życia.

Nowością, czego nie było w poprzednim programie, jest zabezpieczenie płodności osobom chorym onkologicznie. W przypadku programu onkopłodności pobranie i przechowywanie gamet będzie dostępne dla kobiet do 40. roku życia i mężczyzn do 45. roku życia. To rozwiązanie dla tych osób, które w przyszłości będą chciały mieć dzieci, ale wpierw muszą poddać się trudnej i często wyniszczającej organizm terapii onkologicznej, która może pozbawić ich szansy na własne dziecko.

Czytaj więcej Polityka Izabela Leszczyna: 100 dni rządu? Zrealizowałam wiele obietnic In vitro, tabletka "dzień po", znieczulenie okołoporodowe, badania prenatalne, zdjęłam limity na opiekę paliatywną/hospicyjną oraz telefon zaufania - wyliczała minister zdrowia Izabela Leszczyna, mówiąc w Polskim Radiu o 100 dniach pracy rządu premiera Donalda Tuska.

Jak będą wyglądały procedury? Program będzie obejmował sześć procedur wspomaganego rozrodu. Będzie to do czterech cykli zapłodnienia własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, do dwóch cykli zapłodnienia oocytami od dawczyń – z możliwością zapłodnienia sześciu komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu oraz do sześciu cykli z dawstwem zarodków.

Wsparcie programu in vitro. Zapadła decyzja polityczna

Finansowanie in vitro z budżetu państwa to pierwsza decyzja nowego Sejmu, uchwalona jeszcze pod koniec ubiegłego roku. To reakcja na zniesienie finansowania tej procedury przez PiS zaraz na początku rządów Zjednoczonej Prawicy.

W latach 2013–2016 w Polsce działał Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Dzięki programowi, na który przeznaczono 250 mln zł, na świat przyszło ponad 22 tysiące dzieci. PiS zrezygnowało z programu po przejęciu władzy, od 2016 r. metodę in vitro dofinansowują niektóre samorządy.