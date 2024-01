Izabela Leszczyna o bankach gamet, onkopłodności i badaniach prenatalnych

Szefowa MZ zapowiedziała również, że z możliwości bankowania gamet będą też mogły skorzystać osoby chore onkologicznie.

— W procedurze in vitro zapominaliśmy do tej pory trochę o osobach chorych onkologicznie. Oncofertility, czyli onkopłodność, coś, co jest niezwykle ważne dla młodej kobiety, młodego mężczyzny, którzy chcą mieć w przyszłości dzieci, ale wiedzą, że muszą być poddani procedurze onkologicznej. Procedurze, która jest często tak niekorzystna, że uniemożliwia nam rodzicielstwo — mówiła Izabela Leszczyna. - Będziemy bankować gamety męskie i żeńskie, będziemy robili to na koszt nas wszystkich, podatników, będziemy mrozili komórkę jajową czy jajniki, czy w przypadku pary również zarodki — zapewniła.

Poinformowała również, że resort zdrowia chce poszerzyć badania prenatalne zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo. Mają być one dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży i będą prowadzone najnowocześniejszymi, nieinwazyjnymi metodami, takimi, żę kobiety nie będą musiały się ich bać.

- Ten cały pakiet badań prenatalnych chcemy przyszłym mamom udostępnić – zadeklarowała minister zdrowia.