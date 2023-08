Lekarze bez Granic chcą skończyć z gruźlicą na świecie

- Ponieważ gruźlica występuje najczęściej w krajach o niskich dochodach, przemysł farmaceutyczny oraz systemy opieki zdrowotnej zamożnych państw w ograniczonym stopniu są zainteresowane inwestowaniem w badania, rozwijaniem nowoczesnych leków i terapii. Dlatego tak ważne są międzynarodowe działania i zobowiązania – dodaje Draginja Nadażdin.

Lekarze bez Granic o walce z gruźlicą

Lekarze bez Granic wskazują działania potrzebne obecnie do skutecznej walki z gruźlicą:

- możliwie szybkie wdrażanie najnowszych rekomendacji WHO w leczeniu gruźlicy, w tym krótszych, nowoczesnych terapii lekowych i diagnostyki. Szczególnie dotyczy to dzieci, w której to grupie choroba zbiera najbardziej śmiertelne żniwo;



- bardziej rygorystyczne i odpowiedzialne podejście do stosowania prawa patentowego. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystywania tzw. patentów wtórnych wobec leków gruźliczych, które blokują konkurencję i podnoszą koszty leczenia;

- zachęcanie producentów tańszych, generycznych leków, do ich szybkiej rejestracji i wprowadzania na rynek;



- koordynacja zakupów leków i wykorzystywanie mechanizmów zakupów grupowych;