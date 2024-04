- Naszym głównym celem jest równy dostęp do metody in vitro dla par borykających się z niepłodnością. Dzisiaj przywracamy nadzieję, dajemy realną szansę tym wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy chcą zostać rodzicami — podkreśliła minister zdrowia, Izabela Leszczyna.

Poinformowała, że program finansowania zabiegów in vitro będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Każdego roku na jego realizację rząd przeznaczy 500 mln zł, czyli łącznie 2,5 mld zł.

Kto skorzysta z programu finansowania in vitro

Z programu będą mogły skorzystać pary ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu, będące w związku małżeńskim lub będące we wspólnym pożyciu oraz mające kriokonserwowane i przechowywane zarodki w ramach wcześniej realizowanych procedur. Resort

nie uzależnia dostępu do programu od tego, czy dana para korzystała wcześniej z jakichkolwiek innych programów finansowanych z samorządów bądź wcześniejszego programu rządowego.

Jaki będą kryteria kwalifikacyjne do programu in vitro? To wiek kobiety - do 42. roku życia dla kobiet korzystających z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia i do 45. roku życia dla kobiet korzystających z dawstwa oocytów lub zarodka. W przypadku mężczyzn limit wieku ma wynosić 55 lat.



Program obejmuje również onkopłodność, czyli zabezpieczenie materiału rozrodczego, tych osób, które w przyszłości będą chciały mieć dzieci, ale wpierw muszą poddać się trudnej i często wyniszczającej organizm terapii onkologicznej, która może pozbawiłaby ich szansy na własne dziecko.