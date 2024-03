Krytycznie odniósł się też do obowiązku zapłaty na rzecz stowarzyszenia wspierającego in vitro. - Płacić 20 tysięcy na rzecz tych fundacji, to wbrew mojemu sumieniu. Znam przyczynę zła i tak, jakby mi ktoś kazał płacić na obóz Auschwitz Birkenau 100 tysięcy złotych: wybieram śmierć – ocenił.

Przedstawicielka stowarzyszenia „Nasz Bocian” Marta Górna w rozmowie z „Rzeczpospolitą” podkreśliła, że oskarżony nie odwołał swoich – jej zdaniem krzywdzących – słów pod adresem dzieci poczętych metodą in vitro. I zwróciła uwagę, że wciąż dociera on ze swoim przekazem do wielu osób. - Zasięgi Piotra Natanka w mediach społecznościowych są ogromne. O ile ksiądz na kazaniu w kościele mówi do kilkudziesięciu lub kilkuset wiernych, o tyle on ma wielotysięczne audytorium – zauważyła. - Siła rażenia jego słów jest ogromna, a żadne z nich nie powinność paść – dodała.

„Słowa krzywdzą i wykluczają; nigdy nie powinny paść"

Przedstawicielka stowarzyszenia nieprawomocny wyrok wydany przez I instancji uważa za „bardzo ważny, przełomowy i sprawiedliwy”. Ma nadzieję, że zostanie podtrzymany.

- Wiemy, że Piotr Natanek nie wyciągnął z tej lekcji żadnych wniosków, że dalej zachowuje się w sposób nieakceptowalny i wygłasza w swoich kazaniach nieakceptowalne treści. Ten wyrok pokazał też, że nikt nie jest w swoich słowach bezkarny. Że nie jest tak, iż można powiedzieć wszystko, a potem okaże się, że powiedzieliśmy to do „nikogo”, bo nie wskazaliśmy bezpośrednio osoby, którą nasze słowa mogły zaboleć; a zatem mogliśmy je wypowiedzieć. Nie, nie mogliśmy – bo te słowa krzywdzą i ranią, dyskryminują i wykluczają. Są po prostu okrutne – mówi Marta Górna.

Decyzją byłego metropolity krakowskiego Stanisława Dziwisza kontrowersyjny ksiądz został suspendowany – a zatem zakazano mu odprawia mszy i udzielania sakramentów - już kilkanaście lat temu. Na YouTubie wciąż pojawiają się jednak aktualne nagrania z kazań przez niego wygłaszanych, a on sam gromadzi swoich wyznawców wokół wspólnoty w Niepokalanowie.

Sygn. akt: IV Ka 171/24