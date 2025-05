Najczęściej umowy takie zawiera dożywotnik z osobą bliską, ale nawet wtedy rodzić to może czasem spory — a tym bardziej, gdy jest to osoba obca, gdyż owi bliscy nie są zupełnie zwolnieni z obowiązków wobec swego krewnego. Tymczasem uszczuplenie majątku przez dożywotnika o przekazaną nieruchomość zmniejsza jego majątek i może ograniczać lub wręcz pozbawiać jego najbliższych spadku, a nawet zachowku, co bywa przyczyną podważania umowy dożywocia.

Umowa dożywocia, testament, darowizna

Adwokat Anisa Gnacikowska wskazuje, że umowa dożywocia mimo tego ma niewątpliwe zalety w stosunku do testamentu czy darowizny, pełniących w praktyce nieraz podobną rolę co dożywocie. Testament wywołuje bowiem skutek dopiero z chwilą śmierci testatora i może być w każdej chwili za jego życia przez niego odwołany; z kolei darowiznę może, przy rażącej niewdzięczności obdarowanego, unieważnić sąd.

Kodeks cywilny przewidział jednak możliwe kłopoty ze stosowaniem dożywocia. Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa. A jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym do opieki takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd - na żądanie jednej z nich - zamienia wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte prawem dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. W wypadkach wyjątkowych sąd może – na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika - rozwiązać umowę o dożywocie. Z kolei osoba alimentowana przez dożywotnika - czy to krewny, czy małżonek – może żądać uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli wskutek tej umowy dożywotnik stał się niewypłacalny. Uprawnienie to przysługuje bez względu na to, czy dożywotnik działał ze świadomością pokrzywdzenia uprawnionych.