Karol Nawrocki: mam jedno mieszkanie. Onet: Nawroccy mają dwa mieszkanie, jedno wykupione z „prawem dożywocia”

Sprawa tego, co Karol Nawrocki jako prezes IPN wpisał do oświadczeń majątkowych, jest istotna. Nawrocki w debacie „Super Expressu” stwierdził bowiem, że jest przeciwnikiem podatku katastralnego i sam ma jedno mieszkanie. Onet, bazując na oświadczeniach majątkowych (portal nie ujawnił, skąd je ma skoro nie są publikowane), ujawnił, że to nieprawda. I że Nawroccy w 2017 r. przejęli kawalerkę w Gdańsku należącą do 70-letniego wówczas Jerzego Ż. w zamian za opiekę (to tzw. umowa dożywocia, która tym różni się od umowy darowizny). Emilia Wierzbicki, rzeczniczka sztabu wyborczego Nawrockiego, podała, że informacja o drugim mieszkaniu znalazła się w ankiecie bezpieczeństwa ABW, jaką wypełnił Nawrocki (musi je wypełnić jako prezes IPN). „Wykorzystywanie obecnie sprawy kawalerki do ataku na Karola Nawrockiego dowodzi, że zaangażowano w brudną kampanię służby specjalne. Docierają do nas informacje, że pracuje nad tym grupa ludzi, której celem jest dostarczanie informacji z ankiety bezpieczeństwa osobowego Karola Nawrockiego do mediów” – napisała Wierzbicki, zapewniając, że „Karol Nawrocki zawsze wykazywał prawo do własności tego mieszkania w oświadczeniach majątkowych”.

Zapewniła także, że Nawrocki „regularnie opłacał rachunki, robił zakupy spożywcze, wykupywał leki”. Według rzeczniczki „w mieszkaniu tym Karol Nawrocki nigdy nie mieszkał, nigdy go nie wynajmował, ani nie czerpał z niego żadnej korzyści majątkowej. Opłaty za mieszkanie uiszcza do dziś. Pan Jerzy wciąż jest dysponentem mieszkania. Kontakt z panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 r.”.

Onet podał wczoraj, że Jerzy Ż. mieszka teraz w gdańskim DPS-ie. I to, że to miasto Gdańsk płaci za opiekę w placówce (niemal 100 tys. zł rocznie), a nie Nawroccy.

Nowelizacja prawa dotycząca majątku osób publicznych od lat jest spychana na margines. Kiedy rząd Tuska zmieni przepisy?

– Dr Karol Nawrocki składa oświadczenie zgodnie z ustawą do prezes Sądu Najwyższego. Poprzedni prezesi również nie ujawniali swoich oświadczeń majątkowych. Nie ma takich przepisów, które by do tego zobowiązywały – mówi „Rz” Rafał Leśkiewicz, rzecznik IPN.