Jak zapewnił kandydat na prezydenta, „wszystkie kwestie prawne i własnościowe zostały wyjaśnione w czasie wielomiesięcznego postępowania ABW, gdy otrzymywał certyfikat dostępu do informacji”. - Jeżeli będzie możliwość prawna opublikowania mojego oświadczenia majątkowego, to to zrobię - zadeklarował Nawrocki.

Rzeczniczka Nawrockiego: Zaangażowano w brudną kampanię służby specjalne

Wcześniej – w odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego w Gdańsku – głos w sprawie zajęła także Emilia Wierzbicki, rzeczniczka kandydata na prezydenta wspieranego przez PiS. Opublikowała ona w mediach społecznościowych oświadczenie.

„Wykorzystywanie obecnie sprawy kawalerki do ataku na Karola Nawrockiego dowodzi, że zaangażowano w brudną kampanię służby specjalne. Docierają do nas informacje, że pracuje nad tym grupa ludzi, której celem jest dostarczanie informacji z ankiety bezpieczeństwa osobowego Karola Nawrockiego do mediów. Z uwagi na fakt, że Karol Nawrocki zawsze otrzymywał poświadczenia bezpieczeństwa, a informacje z jego ankiety nigdy nie wzbudzały wątpliwości służb, obecnie są one nadinterpretowywane, przerysowywane i przedstawiane w nieprawdziwym, negatywnym świetle” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Jak wyjaśniła Wierzbicki, „pan Jerzy to sąsiad Karola Nawrockiego”. „Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał Panu Jerzemu, który jest osobą niepełnosprawną i samotną” – dodała. „Karol Nawrocki przekazał Panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które Pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc” – zaznaczyła. „Kiedy Pan Jerzy wszedł w konflikt z prawem, nadal wielokrotnie zwracał się o pomoc do Karola Nawrockiego i zawsze ją otrzymywał. Odkąd mieszkanie stało się formalnie własnością Karola Nawrockiego, ten nadal pomagał Panu Jerzemu, regularnie opłacając rachunki, robiąc zakupy spożywcze, wykupując leki itp. Warto podkreślić, że w mieszkaniu tym Karol Nawrocki nigdy nie mieszkał, nigdy go nie wynajmował, ani nie czerpał z niego jakiejkolwiek korzyści majtkowej. Opłaty za mieszkanie uiszcza do dziś. Pan Jerzy wciąż jest dyponentem mieszkania” – wskazano w oświadczeniu.