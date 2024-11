Metr sześcienny (kubik) drewna kominkowego sezonowanego lub suszonego komorowo w składach drewna i opału kosztuje od ok. 500 do nawet 1000 zł. To cena za najtwardsze gatunki liściaste takie jak grab, dąb czy buk. Podobnej jakości drewno, ale wymagające sezonowania i obróbki, pochodzące bezpośrednio z Lasów Państwowych, to dziś koszt ok. 240 zł. Kupując drewno opałowe warto jednak pamiętać, że sama znajomość stawek rynkowych nie wystarczy. Co jeszcze trzeba wiedzieć?