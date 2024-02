Koniec oszustw na budowę domu do 70 m2

Biuro Komunikacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii podkreśla, że w projekcie ustawy Prawo budowlane dodano przepisy doprecyzowujące kwestie związane ze zgłoszeniem budowy domu o powierzchni do 70 m2. - Zdarzały się bowiem sytuacje, w których inwestor przedkładał jedno czy dwustronicowy dokument i oczekiwał potraktowania jego wystąpienia jako zgłoszenia budowy domu do 70 m2 - podkreśla ministerstwo. Jeśli jednak budowa nie dotyczyła budowy takiego domu, nie można stosować uproszczonej procedury. Nie istnieje bowiem domniemanie, że każde zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jest automatycznie zgłoszeniem dotyczącym domu do 70 m2. Po zmianie przepisów organy architektoniczno-budowlane będą mogły weryfikować, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na budowę domu bez pozwolenia na budowę.

Poluzowane zostaną wymogi dotyczące miejsc parkingowych

Dla inwestorów istotna jest jeszcze jedna informacja - w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają obecnie prace legislacyjne dotyczące zmiany przepisów specustawy mieszkaniowej w zakresie minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Proponowane rozwiązania zostaną poddane konsultacjom publicznym i opiniowaniu w trakcie procesu legislacyjnego.

Od maja 2023 r. deweloperzy byli zobowiązani do wyznaczania co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie lub jednego miejsca w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Jak wskazywali, należy wrócić do wyznaczania miejsc przez gminy, ponieważ nie zawsze tyle miejsc jest wymaganych, a to blokuje realizacje inwestycji.