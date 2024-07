1. BEZPIECZEŃSTWO KRAJU

Ochrona inwestycji strategicznych to priorytet. Tylko rzetelna weryfikacja wykonawców stwarza warunki do tego, aby kluczowe projekty były realizowane przez sprawdzone firmy – z wieloletnią historią działalności i wiarygodnym portfelem zrealizowanych inwestycji. Bezpieczeństwo to także ciągłość i przewidywalność projektów, pozwalająca na skuteczną realizację planów inwestycyjnych, przy zachowaniu konkurencyjności i stabilności rynku budowlanego w Polsce.

2. PARTNERSTWO

Promujemy zasadę otwartego dialogu. Priorytetem przy tworzeniu korzystnego klimatu dla rozwoju sektora oraz skutecznej realizacji inwestycji jest kształtowanie wspierających te dwa obszary procesów regulacyjnych i strategii. W partnerstwie z przedstawicielami różnych szczebli administracji widzimy szansę na lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań branży.

3. JESTEŚMY STĄD

Branża budowlana jest integralną częścią polskiej gospodarki. Firmy z sektora tworzą miejsca pracy i rozwijają kompetencje pracowników. Wspierają przedsiębiorczość w regionach, angażując lokalnych podwykonawców. Wpływy z odprowadzanych przez nie podatków trafiają do budżetu państwa. Inwestując w Polsce, budujemy przyszłość kraju i wzmacniamy jego ekonomiczną stabilność.

4. WIARYGODNOŚĆ

Standardy pracy obowiązujące firmy z Unii Europejskiej to gwarancja jakości wykonania, a tym samym stabilności rynku zamówień publicznych w Polsce. Realizacja projektów budowlanych z zachowaniem najwyższej staranności to dla nas ważny element budowania autentycznego wizerunku branży, a także ochrony konkurencyjności i promowania długoterminowego rozwoju sektora.

5. ZAUFANIE

Rezultaty pracy firm z branży budowlanej widoczne są na każdym kroku. Podmioty działające w Polsce są zobowiązane do tego, by w sposób rzetelny doprowadzać powierzane im projekty do końca. To kwestia wizerunku i zaufania. Promując transparentność w działaniu, a także współpracę z doświadczonymi podmiotami, wzmacniamy biznes oraz społeczne postrzeganie budownictwa.

Więcej informacji na: https://pzpb.com.pl/budownictwo-dla-polski/

Zawiązujemy koalicję, aby wspierać rozwój branży. Aby móc skutecznie i odpowiedzialnie Budować dla Polski.

Materiał Partnera