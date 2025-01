RPO – podobnie jak Solidarność – również nie zgadza się na wprowadzenie kryterium wiekowego. Decyzję o wykluczeniu osób starszych prof. Marcin Wiącek postrzega jako pokłosie stereotypowego myślenia, jakoby te powyżej 65. roku życia nie musiały już funkcjonować na rynku pracy, a tym samym nie potrzebowały wsparcia. Choć zostanie im możliwość ubiegania się o to „programowe” (oferowane – tak jak dotąd – przez niektóre organizacje czy gminy), nie będzie ono tak kompleksowe jak to „ustawowe”.

Jakie czynności będzie mógł wykonywać asystent osoby z niepełnosprawnością

RPO ma też wątpliwości co do czynności medyczno-pielęgnacyjnych, które miałby wykonywać asystent, a które rozpisane zostałyby w osobnym rozporządzeniu – tym, którego dzisiaj jeszcze nie ma, więc trudno przewidywać, które zostaną w nim uwzględnione.

Rzecznik praw obywatelskich zwraca też uwagę na niejasności odnośnie do statusu asystenta, którego osoba z niepełnosprawnością zatrudni sama – a taką możliwość zagwarantuje jej ustawa. W praktyce oznaczało to będzie pominięcie w tym procesie pośrednictwa „realizatora”, czyli np. powiatu zobowiązanego do zapewnienia wsparcia swojemu mieszkańcowi. Ale nie da gwarancji, że ma on odpowiednie doświadczenie. Zdaniem prof. Wiącka może doprowadzić to do niebezpiecznych dla zdrowia i życia podopiecznego sytuacji i „zasysania” takich asystentów do systemu, umożliwiając pracę w zawodzie.

Asystentem nie będzie mógł być krewny: trzeba przewidzieć wyjątki od reguły

RPD ma też wątpliwości, czy członkowie dalszej rodziny powinni zostać pozbawieni możliwości pracy jako asystenci swoich bliskich. Celem ustawy jest też bowiem odciążenie tych, na których spadł ciężar opieki (w praktyce – głównie rodziców i małżonków), przez co niejednokrotnie „wypchnięci” zostali oni z rynku pracy. – W przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji brak jest uzasadnienia do rozciągania zakazu asystencji na dalszych członków rodziny. Należy też wybór w tym zakresie pozostawić rodzinie – uważa Monika Horna-Cieślak.