Zmiany dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku. Które świadczenia wzrosną?

W pierwszym etapie, który rozpoczął się 1 stycznia 2024 roku, ubiegać się o to świadczenie mogły osoby z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale od 87 do 100 punktów. Natomiast od 1 stycznia 2025 roku o przyznanie i wypłatę będą mogły starać się osoby z poziomem potrzeby wsparcia znajdującym się w przedziale od 78 do 86 punktów. Trzeci etap rozpocznie się rok później, 1 stycznia 2026 roku i wówczas otrzymanie świadczenia wspierającego będzie również możliwe dla osób z poziomem potrzeby wsparcia z przedziału od 70 do 77 punktów.

Nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego 2025

Od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie również kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Ogłaszana jest ona jesienią roku poprzedniego – przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w „Monitorze Polskim”. W nadchodzącym roku świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 3287 zł.

Waloryzacja świadczeń 1 marca 2025 roku

Niektóre świadczenia dla osób z niepełnosprawnością podlegają waloryzacji, która mam miejsce w marcu. Nie inaczej będzie w 2025 roku.

Zwiększy się między innymi kwota dodatku pielęgnacyjnego, czyli świadczenia dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji, a także dla osób, które ukończyły 75. rok życia. Aktualnie wynosi ona 330,07 zł i wzrośnie od 1 marca 2025 roku.

Waloryzacji podlega także renta socjalna, którą otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego przed ukończeniem 18. roku żucia lub w trakcie nauki / wakacji / urlopu dziekańskiego w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia bądź w trakcie szkoły doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.