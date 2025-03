Co dalej z ulgami? 1 kwietnia te orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność

Przedłużone orzeczenia o niepełnosprawności, które miały wygasnąć 30 września 2024 roku, ostatecznie stracą ważność 1 kwietnia 2025 roku. Warunkiem ich przedłużenia było złożenie wniosku o nowe orzeczenie przed utratą terminu ważności.

Dlaczego część orzeczeń o niepełnosprawności traci ważność?

Z dniem 1 kwietnia 2025 roku ważność stracą orzeczenia o niepełnosprawności, które na mocy ustawy zostały przedłużone do 30 września 2024 roku. Przepisy przewidywały, że jeśli uprawniona osoba przed upływem tego terminu złoży wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia w miejskim lub powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, to poprzednie będzie obowiązywać do czasu wydania nowego dokumentu. Orzeczenia osób, które nie złożyły wniosku w wyznaczonym terminie, wygasły 1 października 2024 roku. Zgodnie z ustawą wydłużenie nie może jednak trwać więcej niż 6 miesięcy. Oznacza to, że jeśli do 31 marca 2025 roku nie zostanie wydane nowe orzeczenie, poprzednie straci ważność. Kwestię tę wyjaśnił na swoje stronie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

"Jeśli posiadasz orzeczenie, którego ważność (...) jest wydłużona do 30 września 2024 r. i złożysz do tego dnia wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to Twoje orzeczenie będzie mogło być przedłużone (...) do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia. Wydłużenie nie może trwać jednak dłużej niż o kolejnych 6 m-cy, czyli do 31.03.2025 r."

Do czego uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności daje szereg uprawnień, które w przypadku nieważności dokumentu można stracić. Są to między innymi: