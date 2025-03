Ci pacjenci mają prawo do wizyty u lekarza bez kolejki. To duża grupa osób

zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i w dniu następnym, zwrot utraconego w tym czasie zarobku i kosztów przejazdu do Centru Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kalorii (odpowiada 9 czekoladom)

możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Komu przysługuje prawo do wizyty u lekarza bez kolejki?

Osoby, które wielokrotnie oddały krew, mogą liczyć na więcej przywilejów. Kobietom, które oddały co najmniej 5 litrów krwi oraz mężczyznom, którzy oddali co najmniej 6 litrów krwi przysługuje tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi". Najbardziej przydatną korzyścią w ich przypadku jest możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. w przychodni lub u lekarza specjalisty.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, świadczenia te powinny zostać udzielone w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie jest to możliwe, muszą zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. W przypadku opieki specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Dotyczy to pierwszej wizyty u specjalisty. Jeśli uprawnienia te nie są respektowane w danej placówce, pacjent powinien zgłosić to do wojewódzkiego oddziału NFZ.