Kazik Staszewski w szpitalu. Lider Kultu ma wiadomość dla fanów

12 października zespół Kult podawał, że stan Kazika Staszewskiego jest stabilny, "ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach".

Znany z takich albumów jak "Spokojnie", "Posłuchaj to do ciebie" czy "Ostateczny krach systemu korporacji" zespół zwracał się do fanów o "cierpliwość i zrozumienie", życząc jednocześnie Kazikowi Staszewskiemu "jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia".