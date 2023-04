Marsz 4 czerwca. „Hołownia odpuszcza, aby być jakimś”

- Ten marsz pokaże, jacy Polacy są, że to nie jest tak, że wszyscy myślą jak Prawo i Sprawiedliwość, że wszyscy uważają, że prawda nie ma znaczenia, że wszyscy uważają, że można robić niegodziwe rzeczy, w ogóle się tym nie przejmować – dodawała Kidawa-Błońska.

Hołownia "odpuszcza"

W sprawie marszu 4 czerwca organizowanego przez PO odniósł się także Szymon Hołownia.

- Odpuśćmy sobie z tym marszem 4 czerwca. Co to jest za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne? 4 czerwca jest 4 czerwca. Czy to jest wydarzenie, które odmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie, dlatego, że będziemy maszerować w Warszawie? – mówił lider Polski 2050. Hołownia konstatuje również, że „marszami wyborów się nie wygrywa”.

Hołowni odpowiedział między innymi Sebastian Kościelnik, kierowca fiata seicento, z którym w lutym 2017 roku zderzyła się limuzyna z premier Beatą Szydło, obecnie także członek Platformy Obywatelskiej.

"Panie Hołownia, wszyscy gramy do jednej bramki, cała opozycja gra w jednej drużynie. Zdarzają się zgrzyty czy różnice w poglądach, ale podburzanie do 'odpuszczenia sobie' marszu 4 czerwca to przejaw niesamowitej ignorancji i ślepoty, wobec tego co PiS uczynił z Polską" - napisał Kościelnik.