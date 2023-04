Marsz 4 czerwca w Warszawie. Kidawa-Błońska: Chciałabym, żeby był milion Polaków

- Ludzie chcą przyzwoitości i z tego powodu są gotowi przyjechać do Warszawy - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) dodając w Polsat News, że jej marzeniem jest, by 4 czerwca na marsz do stolicy przybyło milion osób.