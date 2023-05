Dziwne gry wokół papieża

Czytaj więcej Kościół Papież na Węgrzech: Nie zamykajcie drzwi przed cudzoziemcami i migrantami Papież Franciszek przewodniczył w niedzielę wielkiej mszy na świeżym powietrzu, podczas której wezwał Węgrów, by nie zamykali drzwi przed migrantami i tymi, którzy są "obcy lub niepodobni do nas".

Kłamstwa Budapesztu

Tuż po wyjeździe papieża węgierskie władze znów wdały się w polemikę z Kijowem. Zełenski wyraził zdziwienie, że Węgry, członek NATO „może być za Rosją, a przeciw Sojuszowi”. „Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zachowanie Węgier jako członka NATO jest niewłaściwe. Cóż: po pierwsze, na szczęście on o tym nie decyduje. Po drugie, naród węgierski zapłacił już za tę wojnę niezwykle wysoką cenę. Po trzecie, wielu Węgrów z zakarpackiej społeczności węgierskiej zginęło już w tej wojnie” – odpowiedział mu węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Budapeszt twierdzi, że dużej inflacji w kraju (sięgającej 13 proc., a mogącej wzrosnąć do końca roku do 27 proc.) jest winna wojna, a dokładniej unijne sankcje na Rosję. Jednocześnie na Węgrzech uważają, że ukraińskie władze celowo „prowadzą masową mobilizację Węgrów do armii”, co prowadzi do ich ogromnych strat. Ani na jedno twierdzenie, ani na drugie nie ma jednak żadnych dowodów.

Minister Szijjarto jednocześnie przypomniał, że Węgry przyjęły milion uchodźców z Ukrainy i „opiekują się nimi”, za co Kijów powinien być wdzięczny. Podobnie mówił dwa tygodnie temu premier Orban – w obu wypadkach to nieprawda. Spośród ok. miliona uciekinierów z Ukrainy jedynie 33 tys. otrzymało na Węgrzech status uchodźcy i pozostało tam (a np. w Polsce ok. 1,5 mln, w Czechach – 0,5 mln). Inni wyjechali do innych krajów, nie mogąc osiąść na Węgrzech. Niewiele mniej zostało uznanych za uchodźców np. w Kanadzie – 32 tys., choć kraj leży za oceanem.

– Surowe zasady otrzymywania statusu uchodźców i neutralna pozycja wobec Rosji – tłumaczy to jeden z działaczy węgierskiej organizacji pozarządowej pomagającej uciekinierom dlaczego tak się stało. Budapeszt nie zmienił tych zasad od czasu napływu fali imigrantów z Bliskiego Wschodu w 2015 roku.