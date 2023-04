Papież na Węgrzech: Nie zamykajcie drzwi przed cudzoziemcami i migrantami

Franciszek uważa, że migranci uciekający przed ubóstwem powinni być przyjmowani i integrowani, ponieważ mogą wzbogacić kulturowo kraje przyjmujące i zwiększyć kurczące się populacje Europy. Jego zdaniem, choć kraje mają prawo do ochrony swoich granic, migranci powinni być rozmieszczeni w całej Unii Europejskiej.

W swoim przemówieniu do tłumu po mszy Franciszek wspomniał o wojnie na Ukrainie, na wschodniej granicy Węgier. Modlił się do Madonny, by czuwała zarówno nad narodem ukraińskim, jak i rosyjskim.

- Zaszczepcie w sercach narodów i ich przywódców pragnienie budowania pokoju i dania młodszym pokoleniom przyszłości pełnej nadziei, a nie wojny, przyszłości pełnej kołysek, a nie grobów, świata braci i sióstr, a nie murów" - powiedział.