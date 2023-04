Franciszek przypomniał też, że Watykan pośredniczy w niektórych rozmowach dotyczących wymiany jeńców. W kontekście prośby premiera Ukrainy Szmyhala o pomoc w sprowadzeniu do ojczyzny uprowadzonych przez Rosjan dzieci ocenił, że „to też może się udać”. - To jest ważne, Stolica Apostolska chce to zrobić, bo to jest słuszne, to jest sprawiedliwa rzecz i musimy pomóc - zaznaczył. Zwrócił też uwagę na dobre relacje z ambasadorem Rosji w Watykanie. - Wszystkie ludzkie gesty pomagają. Trzeba robić wszystko ludzkie, co jest możliwe - powiedział.