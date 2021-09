Komisja Europejska zatwierdziła już plany odbudowy złożone przez kilkanaście państw wspólnoty. Na zielone światło wciąż czekają Polska i Węgry, w których - zdaniem KE - dochodzi do naruszenia wolności mediów oraz niezależności sądów. Wstrzymywanie tych pieniędzy skrytykował kard. Gerhard Ludwig Müller, oceniając, że Unia nie może w ten sposób wywierać presji na Polskę. - To nie są pieniądze polityków europejskich, lecz europejskich podatników. Polska składa się z wolnych obywateli i jest w stanie w wolnych wyborach zaakceptować lub odrzucić dany rząd. Żaden europejski trybunał i politycy nie mają moralnego prawa, mówić że Polacy źle głosowali, dlatego musimy ich zastraszać tak długo, aż zagłosują według naszych preferencji - powiedział.



Reklama

W w wywiadzie udzielonym TV Trwam niemiecki hierarcha krytykował też „ideologię gender”, która „używając pseudoargumentu o sprawiedliwości płciowej, w rzeczywistości niszczy właściwy związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy są stworzeni dla siebie”. - Mogą oni stać się rodzicami, a przez to mieć udział w drodze ku pełni człowieczeństwa- tłumaczył, oceniając, że „przeżywamy tragiczną farsę, w której europejskie instytucje krytykują Polskę i Węgry w imię wartości europejskich”.

Czytaj więcej Plus Minus Paulina Guzik: Czy wizerunek Kościoła to jakaś wartość? Paulina Guzik, dziennikarka, medioznawca, autorka głośnych tekstów o skandalu seksualnym u wrocławskich dominikanów: Gdy wróciłam z Watykanu, ze szczytu poświęconego ochronie dzieci, pomyślałam, że nie poślę na razie swojego syna na ministranta. We mnie jako matce te historie cały czas pracują. Poznaję dorosłych już ludzi, którzy są złamani życiowo przez to, że ciągle wraca do nich zranienie z dzieciństwa. To jest przerażające.

- Te tzw. wartości generują prawo do mordowania nienarodzonych dzieci lub zmiany płci. Jeśli takie prawa są uznawane za wartości europejskie, a kraje opowiadające się za godnością człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci są za to zwalczane, to jest to postawienie na głowie systemu wartości - stwierdził kardynał.

Według byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary w Polsce istnieją „ruchy finansowane przez zagranicznych sponsorów, którzy uważają, że muszą sprowadzić Polskę na odpowiednią drogę prowadzącą do wyznawanych przez nich ideologii”. - Jest to wielki skandal, jakiego dopuścili się zachodni politycy. (…). To Polska w ciągu ostatnich 200 lat wycierpiała najwięcej i poświęciła ogromną liczbę ludzkich istnień za wolność, praworządność oraz demokrację. Dlatego jako wielką niesprawiedliwość postrzegam fakt, że ludzie na Zachodzie, którzy nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę dzieje się w Polsce i zgarniają ogromne pieniądze z unijnych instytucji, pouczają waszych obywateli. Apeluję do wszystkich Polaków, abyście nie pozwalali na taką zarozumiałość i bezczelność. Polska nie jest nieletnim dzieckiem, które powinno być upominane przez niekompetentnych polityków z Zachodu - wzywał niemiecki kardynał.

Reklama

- Polska zachowała swoją kulturę, język, tożsamość etniczną i wiarę katolicką, która jest spoiwem i sercem tego narodu. Dlatego wielką niesprawiedliwością jest to, że ignoranci na Zachodzie projektują własne kategorie nacjonalizmu – dodał kard. Müller.