Podobnie uchwałę SN ocenia adwokat Wojciech Wandzel, występujący w sądach po stronie banków. Jego zdaniem było to najważniejsze wydarzenie w sprawach kredytów walutowych w 2024 r. Choć uchwała w przeważającej części podtrzymała już wcześniej wykształcone linie orzecznicze, to jednak doprecyzowała niektóre kwestie, jak np. przedawnienie roszczenia banku. – Za sprawą tej uchwały praktycznie na dobre zakończyliśmy dyskusje na temat ważności umów powiązanych z walutami obcymi. Z kolei za sprawą TSUE zakończyliśmy też dyskusję na temat różnego rodzaju wynagrodzeń za korzystanie z kapitału, których domagały się banki – ocenia Wiktor Budzewski, adwokat.

Sąd Najwyższy wydawał kolejne uchwały i wyroki korzystne dla frankowiczów

SN nie poprzestał na uchwale z 25 kwietnia, wydając kolejne wyroki i uchwały dotyczące kredytów frankowych. W wyroku z 30 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 1531/22) wyjaśnił, że bank nie może skutecznie wezwać konsumenta do zwrotu kapitału wypłaconego w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, jeżeli w tym samym czasie kwestionuje nieważność tej umowy.

– To znaczy, że nieskuteczne z tej przyczyny wezwanie do zapłaty nie wywołuje wymagalności roszczenia banku, a więc nie może być dochodzone przed sądem, a konsument nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie – wyjaśnia adwokat Marcin Szymański. I przypomina też uchwałę SN z 19 czerwca 2024 r. (sygn. akt III CZP 31/23), że w przypadku nieważności umowy, w wykonaniu której obie strony spełniały świadczenia pieniężne, a więc nadające się do potrącenia, wykluczone jest podnoszenie zarzutu zatrzymania.

Warto również odnotować uchwałę SN z 19 września 2024 r. (sygn. akt III CZP 5/24), która ułatwia tysiącom frankowiczów rozstanie z upadłym Getin Bankiem, rozliczenie i uwolnienie hipotek na ich mieszkaniach i domach. Uchwała rozstrzygnęła, że postępowanie sądowe o ustalenie nieistnienia umowy kredytu przeciwko bankowi w upadłości może być podjęte z chwilą ustanowienia syndyka.

Frankowicze dostaną też ustawę, która ułatwi im spory z bankami

W mijającym roku reaktywowana Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt ustawy potocznie nazywanej frankową, która ma usprawnić rozpoznawanie spraw frankowych, których w sądach czeka na wyrok obecnie 200 tys.