Odwołany lot: kiedy bon zamiast zwrotu pieniędzy za bilet. TSUE wydał wyrok

Sprawa dotyczyła pasażera, który zarezerwował lot z Fortalezy w Brazylii do Frankfurtu nad Menem z przesiadką zaplanowaną w Lizbonie. Z Lizbony pasażer miał wylecieć na pokładzie samolotu linii TAP Air Portugal, ale lot został odwołany.

Reklama

Bon wyklucza zwrot pieniędzy za bilet

W przypadku odwołanych lotów TAP oferuje pasażerom alternatywę: albo natychmiast rekompensuje poniesione koszty przyznając vouchery (bony) podróżne, albo proponuje inną formę zwrotu kosztów, na przykład zwrot kwoty pieniężnej. W pierwszym przypadku wystarczy wypełnić formularz on-line, w drugim pasażer musi wcześniej skontaktować się z obsługą klienta, aby ta przystąpiła do oceny sytuacji. Jeżeli jednak pasażer wybierze bon podróżny, to zwrot pieniędzy za bilet jest wykluczony.

Pasażer złożył wniosek o zwrot kosztów w formie bonu podróżnego, który szybko otrzymał pocztą elektroniczną. Dwa miesiące później przeniósł swoje prawa na spółkę Cobult, która zażądała od TAP zwrotu w formie kwoty pieniężnej odpowiadającej cenie odwołanego lotu w terminie 14 dni. Ponieważ TAP odmówił dokonania zwrotu, spółka Cobult wszczęła postępowanie przed sądami niemieckimi.

Czytaj więcej Konsumenci TSUE: spóźniony lot bez odszkodowania, gdy pasażer nie chciał czekać Prawo do zryczałtowanego odszkodowania nie przysługuje w razie niestawienia się do wejścia na pokład samolotu, który przybył z dużym opóźnieniem, ani gdy zakup biletu na lot zastępczy pozwolił na przybycie do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż trzy godziny - orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Czy pisemna zgoda może przyjąć postać formularza on line

Sąd krajowy we Frankfurcie nad Menem miał jednak wątpliwości co do wykładni i unijnego rozporządzenia ws. wspólnych zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Dokładniej chodziło o pojęcie „pisemnej zgody pasażera”, która jest niezbędna do skorzystania ze zwrotu kosztów w formie bonu podróżnego. Do Trybunału przesłał więc pytanie, czy wymóg uzyskania „pisemnej zgody pasażera” stanowi formalny warunek uzyskania zwrotu kosztów w formie bonu podróżnego.