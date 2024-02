Sankcja kredytu darmowego w świetle zasady proporcjonalności

Przywołane pytanie jest powiązane ze sprawą rozpatrywaną przez TSUE pod sygnaturą C-678/22, której przedmiotem jest analiza możliwości naliczania przez kredytodawcę odsetek od kredytowanych kosztów kredytu. Zanegowanie takiej praktyki mogłoby prowadzić do uznania części umów kredytu za wadliwe wobec nieprawidłowego wyliczenia RRSO - elementu, który jest powiązany z sankcją kredytu darmowego. Orzeczenie w tym przedmiocie może mieć istotne znaczenie dla całego sektora bankowego.

Z tego względu wspomniany problem powinien być przedmiotem analizy między innymi przez pryzmat traktatowej zasady proporcjonalności, która nakazuje w zakresie realizacji celów stawianych m.in. państwom członkowskim stosowanie środków odpowiednich i koniecznych. Z tej perspektywy nieprawidłowa i pobieżna wydaje się być teza, że każdy błąd w zakresie określenia RRSO w umowie kredytu konsumenckiego może skutkować zastosowaniem sankcji kredytu darmowego.

Jednym z naczelnych celów Dyrektywy 2008/48/WE było umożliwienie konsumentom podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu przy pełnej znajomości faktów, co winno się wiązać przed zawarciem umowy z otrzymaniem odpowiednich informacji na temat warunków i kosztów kredytu oraz swoich zobowiązań. Na tym tle w wyroku w sprawie C-42/15 TSUE stwierdził, że zawarcie w umowie kredytu konsumenckiego informacji o rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest niezmiernie istotne dla kredytobiorcy w szczególności, ponieważ umożliwia ona konsumentowi dokonanie oceny zakresu ciążącego na nim zobowiązania. Twierdzeniu temu nie można odmówić słuszności.

W orzecznictwie TSUE na tle problematyki instytucji kredytu darmowego ugruntowane pozostaje stanowisko, że w braku harmonizacji przepisów Unii mających zastosowanie w przypadku niedochowania warunków przewidzianych w ramach systemu wprowadzonego przez te przepisy, państwa członkowskie mają kompetencję do dokonania wyboru sankcji, które uznają za odpowiednie. Niemniej jednak mają one obowiązek wykonywania tej kompetencji z poszanowaniem prawa Unii i jego zasad ogólnych, a w konsekwencji przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności. W szczególności środki karne i administracyjne dozwolone przez prawo krajowe nie powinny wychodzić poza granice tego, co jest konieczne dla realizacji uzasadnionych celów zamierzonych przez to prawo (zob. wyroki Ntionik i Pikoulas, C‑430/05, Urbán, C‑210/10, C-255/14, Chmielewski).

Przekładając powyższe rozważania na problematykę ewentualnych wad w konstrukcji umowy kredytu konsumenckiego ponownie warto wrócić do wyroku TSUE C-42/15, który pochylił się nad wspomnianą materią, wskazując na konieczność elastyczności przepisów, ale również analizy przełożenia danej wady na potencjalne ograniczenie realizacji celów Dyrektywy 2008/48. Z tej przyczyny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w omawianym orzeczeniu uznał za przekraczające zasadę proporcjonalności regulację, która wiązała możliwość zastosowania sankcji kredytu darmowego z wadą konstrukcyjną umowy sprowadzającą się do braku elementu o marginalnym bądź znikomym znaczeniu dla konsumenta na etapie podejmowania decyzji odnośnie nabywanego produktu. W tym kontekście można jedynie przykładowo wskazać, że regulacja polska daje możliwość zastosowania sankcji kredytu darmowego m.in. w przypadku braku podania:

· adresu do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego,