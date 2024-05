Izrael zamierza poszerzyć działania w Rafah. Wierzy, że znajdzie zakładników

Izrael uważa, że kilkudziesięciu zakładników, których Hamas wziął do niewoli 7 października, jest przetrzymywanych na terenie Rafah.



Do Rafah prowadza tunele z Egiptu? Tak twierdzi Izrael

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) szacuje, że od 6 maja 810 tys. osób uciekło z Rafah po 6 maja.



Gallant miał przekazać Sullivanowi kroki, jakie podjął Izrael, by ewakuować cywilów z Rafah i zapewnić im odpowiednią pomoc humanitarną. Izrael twierdzi, że w Rafah znalazł dziesiątki tunelów prowadzących na egipski Półwysep Synaj. Egipt zaprzeczał wcześniej, że dochodzi do przemytu do Strefy Gazy przez jego granicę.