Wynik wyborów samorządowych ostrzeżeniem dla większości rządzącej

Dla większości rządzącej wybory samorządowe 2024 są ostrzeżeniem: choć ich wynik potwierdza, że koalicja czterech partii tworzących rząd nadal ma mandat do sprawowania władzy, to jednak wyniki wskazują na pewną stagnację tego poparcia i nie widać w nich premii za dotychczasowe osiągnięcia. Być może to cena za to, że ładnie brzmiąca obietnica KO 100 konkretów na 100 dni rządu okazała się wyłącznie chwytem retorycznym; może rachunek za kłótnię o aborcję w przededniu wyborów samorządowych między koalicjantami, a może sygnał, że samo rozliczanie PiS-u usatysfakcjonuje twardy elektorat dzisiejszej większości, ale nie przekona do niej wyborców dotychczas nieprzekonanych. Igrzyska w postaci komisji śledczych czy zdecydowane posunięcia, takie jak wejście ABW do domów polityków Suwerennej Polski, nie poszerzają elektoratu większości rządzącej – ani jako całości, ani żadnej z tworzących ją partii.

Spośród koalicyjnych ugrupowań wiele do przemyślenia ma Trzecia Droga, której wynik w wyborach do sejmików nie jest wiele lepszy niż wynik PSL z 2018 roku (12,07 proc.). Trzeciej Drodze nadal bliżej jest do bicia się z Konfederacją o miejsce na podium niż z KO o miano lidera większości rządzącej – ambicje koalicji PSL-Polska 2050 były niewątpliwie większe, a w PSL-u, kuszonym podobno wspólną listą z KO na wybory do Parlamentu Europejskiego, może pojawić się pokusa, by zmienić koalicyjnego partnera. Również w Nowej Lewicy nastroje będą raczej minorowe — wynik zbliżony do wyniku SLD w wyborach samorządowych z 2018 roku nie wzmocni ani Lewicy w koalicji, ani Włodzimierza Czarzastego jako lidera formacji.



Gdyby wynik wyborów samorządowych podsumować jednym zdaniem, należałoby powiedzieć: większość rządząca nadal ma z kim przegrać, a PiS nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.