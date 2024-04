Wybory samorządowe 2024. Głosujemy od 7 do 21

Wybory samorządowe odbywają się w Polsce po raz pierwszy od 2018 roku. Kończą najdłuższą w historii III RP kadencję samorządów, która trwała pięć i pół roku. Pierwotnie wybory miały odbyć się jesienią 2023 roku, ale Sejm poprzedniej kadencji przesunął je o pół roku tłumacząc to chęcią uniknięcia zbiegu terminu wyborów samorządowych i wyborów parlamentarnych.



W wyborach samorządowych może odbyć się II tura — 21 kwietnia wyborcy pójdą do urn wszędzie tam, gdzie w I turze nie uda się wyłonić wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.



Wybory samorządowe 2024: Jak oddać ważny głos w wyborach?

By oddać głos wyborca musi pojawić się w lokalu wyborczym, do którego jest przypisany, z ważnym dokumentem tożsamości — może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Tożsamość możemy też potwierdzić cyfrową wersją dowodu osobistego z aplikacji mObywatel.