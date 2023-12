Kaczyński do Tuska: "Niemiecki agent". Prezes PiS niczego nie żałuje

- Dedykuję to panu prezesowi (PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - red.). Jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę, nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego - powiedział Donald Tusk.

Odniósł się przy tym do słów uczestniczącego w kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego Jacka Kurskiego, późniejszego posła, europosła i prezesa TVP, obecnie przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. W jednym z wywiadów w 2005 r. Kurski powiedział, że "poważne źródła na Pomorzu mówią, że dziadek Donalda Tuska zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu". Kurski został potem wykluczony z PiS.

- Kiedy nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski, po tym, co zrobił - powiedział do Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie Donald Tusk. - Dlatego chciałem to zwycięstwo osobiście dedykować obu moim dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku - kontynuował nowy premier.

Gdy Donald Tusk skończył wystąpienie, posłowie odśpiewali hymn. Tuż po tym na mównicę wszedł prezes PiS. Pytany, w jakim trybie, odparł, że "jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża". - Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem - powiedziała do Donalda Tuska Jarosław Kaczyński. Prowadzący obrady marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) poprosił prezesa PiS o opuszczenie mównicy i ocenił, że wypowiedź Kaczyńskiego to obelgi.