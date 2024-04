Oczywiście PiS przegra wybory w dużych miastach. Na ponad setkę miejsc, gdzie wybiera się prezydenta PiS nie liczy się w żadnym dużym, w wielu kandydaci PiS nie będą nawet na drugim miejscu – wciąż toczy się bój w Warszawie o to, czy Tobiasz Bocheński będzie drugi czy trzeci. Ale PiS nigdy na miasta nie mógł liczyć i w tym sensie nie zaszła tu żadna zmiana.

Czytaj więcej analizy Przyszłość Tuska zależy od wyniku Trzaskowskiego. Czy premier połknie język? Prezydent Warszawy nie może przyznać, że będzie kandydował na prezydenta Polski nie tylko ze względu na wybory samorządowe, ale też dlatego, że premier może chcieć zamienić mały pałac na duży. W PO mówi się, że Tusk może kandydować na prezydenta RP.

Natomiast widać, że dość przyzwoite wyniki PiS wywołały reakcję Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk w piątek wieczorem, na ostatnim wiecu wyborczym w Warszawie ostrzegał, że PO i PiS idą łeb w łeb i mobilizował wyborców, by wcześniejszy wysiłek nie poszedł na marne. Co ciekawe nie odnosił się do argumentów sprzed wyborów 15 października o demokracji czy praworządności – bo nie o tym są te wybory. Ale ostrzegał przed korupcją i złodziejstwem publicznych pieniędzy. Dlatego apelował o to, by odebrać PiS wszelką władzę. A zatem odebrać wpływy w Sejmikach.

Tyle, że dla PiS utrata większości posiadanych sejmików jest dziś przesądzona. Wszak nie ma zdolności koalicyjnej w większości regionów, by utrzymać władzę. Ale dobry wynik punktowy pomoże w mobilizacji wyborców przed wyborami europejskimi. PiS dziś potrzebuje przede wszystkim przetrwać.

W innej sytuacji jest Donald Tusk. Po 100 dniach rządu, które w kilku badaniach pokazały lekkie rozczarowanie Polaków tempem realizacji obietnic, a także rozbudzone oczekiwania elektoratu koalicji rządzącej, lider PO bardzo teraz potrzebuje sukcesu. Tym bardziej, że obecna koalicja nie mogła się cieszyć miesiącem miodowym przez proceduralny wybieg prezydenta Andrzeja Dudy, przez który Donald Tusk stanął na czele rządu dopiero dwa miesiące po zwycięskich wyborach.

Czy spór o aborcję przesądzi o wyniku Trzeciej Drogi?

Kluczowy w tej układance będzie wynik Trzeciej Drogi. Jeśli ugrupowanie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka Kamysza spadłoby poniżej 10 procent będzie to sygnał, że silna polaryzacja nie pozostawia tlenu dla trzeciej siły. Ale jeśli będzie to 12-13 procent, liderzy Trzeciej Drogi będą mogli mówić o utrzymaniu wyniku z wyborów oraz o tym, że udało im się przetrwać burzę, jaką wywołała Lewica domagając się pilnego zajęcia się przez Sejm sprawą aborcji.