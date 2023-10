PiS dochodząc do władzy w 2015 r. nie zaczął od tego, że z tym obiecanym 500plus to jednak się zobaczy, no bo to trzeba najpierw przyjrzeć się finansom, wszystko policzyć, to trzeba na spokojnie…

PiS nie dotrzymywał obietnic, ale od tego nie zaczął

Ogólnie politycy zwycięskiej koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy powinni pamiętać, że jeszcze nie rządzą. I w związku z tym nie stwarzać okazji, by rozliczać ich w momencie, gdy premierem wciąż jest Mateusz Morawiecki, ba – trwa nawet jeszcze kadencja Sejmu, w którym PiS ma bezwzględną większość.

Jeśli wczorajsza opozycja nie chce być rychło jutrzejszą opozycją, powinna ostrożniej podchodzić do swojej obecnej pozycji

To jest ten moment, w którym entuzjazm wyborców powinni podtrzymywać, a nie go gasić – zwłaszcza w sytuacji, gdy jej najgroźniejszy rywal ma wiele za uszami, ale jeśli chodzi o obietnice postrzegany jest jako wiarygodny. I nie dlatego, że wszystkich dotrzymał – bo nie mamy ani miliona samochodów elektrycznych, ani 100 tysięcy mieszkań, ani sprawnie działających sądów, ani wielu innych obiecanych rzeczy. Ale PiS, dochodząc do władzy w 2015 r., nie zaczął od tego, że z tym obiecanym programem 500+ to jednak się zobaczy, no bo to trzeba najpierw przyjrzeć się finansom, wszystko policzyć, to trzeba na spokojnie…

Nie – PiS zaczął od spełnienia obietnicy, a dopiero potem nie spełniał kolejnych, przy czym robił to „po cichu”, nie ogłaszając, że ich nie spełni. I był to jeden z filarów sukcesów tego ugrupowania, które przecież i w tych wyborach zdobyło wynik robiący wrażenie, biorąc pod uwagę, że rządziło osiem lat, a ujawnionych w tym czasie afer wystarczyłoby pewnie na drugie albo i trzecie tyle.