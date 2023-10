Obietnice wyborcze opozycji. Ryszard Petru: Część trzeba będzie odłożyć w czasie

- Problemy są olbrzymie, mamy chaos po Polskim Ładzie, bardzo wielu przedsiębiorców płaci znacznie wyższe podatki, niż płaciło przed, czyli jest dużo rzeczy do uporządkowania od razu, a Polacy zagłosowali na opozycję, bo chcą zmian na lepsze, a nie trwania w tym, co było - przekonywał poseł wybrany z list Trzeciej Drogi, czyli koalicji wyborczej PSL i Polski 2050.

Znamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. PKW podała dane ze wszystkich obwodów w wyborach do Sejmu i Senatu. W wyborach do Sejmu wygrał PiS, ale większość ma obecna opozycja. W Senacie tworząca "pakt senacki" opozycja utrzymała większość.

Na czym zna się Szymon Hołownia? Czy lider Polski 2050 będzie w rządzie?

- Polskę można zorganizować lepiej za te same pieniądze, czy to w parlamencie, czy to w rządzie, ale kluczem jest powołanie dobrego rządu. Odłóżmy etykiety partyjne - to muszą być ludzie, którzy naprawdę znają się na sprawach. To nie jest tak, że przejęliśmy władzę i kontynuujemy zarządzanie krajem. To wymaga bardzo głębokich reform, szczególnie w zakresie finansów - przekonywał Ryszard Petru.

W RMF FM nowo wybrany poseł został zapytany, na jakich sprawach zna się Szymon Hołownia, lider Polski 2050, były prezenter telewizyjny. - Nie będę teraz deklarował. (...) Nie wiem, czy Szymon Hołownia będzie wchodził do rządu, nie chcę niczego deklarować na tym etapie - odparł Ryszard Petru.

Pytany, czy widzi się w roli nowego ministra finansów były przewodniczący Nowoczesnej przekonywał, że minister finansów musi mieć "znacznie większe" kompetencje niż obecnie. - Nie może to być osoba, która wykonuje polecenia partyjne, nie patrząc się na konsekwencje makroekonomiczne, na kwestię inflacji, na kwestię tego, czy to uderzy w grupy społeczne, które generują wzrost, bo tak było za rządów PiS-u - podkreślił.