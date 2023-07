Tomasz Krzyżak: Pedofilia zamieciona po dywan

Po nowelizacji prof. Kmieciak uznał, że skoro komisja będzie prowadziła swego rodzaju procesy, których efektem będzie orzeczenie o wpisaniu kogoś na listę przestępców seksualnych, to on nie będąc prawnikiem nie powinien stać na jej czele. W kwietniu zrezygnował. Sejm, który powinien wybrać nowego przewodniczącego, uznał, że sprawa nie jest istotna. W maju z funkcji wiceprzewodniczącego i w ogóle ze składu komisji odszedł mec. Andrzej Nowotarski. Komisja została sparaliżowana. A Sejm? Po raz kolejny uznał, że temat pedofilii w Polce nie jest tematem najważniejszym. Z uzupełnieniem składu komisji można poczekać na czas powyborczy – niech zajmie się tym kolejny Sejm. Kiedy będzie mógł to zrobić? Patrząc na kalendarz i biorąc pod uwagę to, że jesienią politycy – niezależnie od tego, która opcja zwycięży – będą zajęci formowaniem nowego gabinetu, rozdawaniem stanowisk w ministerstwach, państwowych spółkach można śmiało powiedzieć, że temat komisji wróci zimą, a może nawet dopiero w przyszłym roku.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Konrad Ciesiołkiewicz: Instrumentalna troska rządu PiS o młodych Zakres i termin prac nad ustawą o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie nie wskazują, że może ona rozwiązać problemy zawarte w tytule projektu. Pomimo swej nazwy skupia się tylko i wyłącznie na pornografii.

Tym samym można śmiało postawić tezę, że PiS zabiło własne dziecko. Nie było co prawda zbytnio pożądane, przyjęto je tylko po to, by uspokoić oburzone na Kościół społeczeństwo. Ale jednak wiele osób wiązało z komisją pewne nadzieje, wielu pokrzywdzonych zaufało jej i złożyło swoje świadectwa. I co teraz? Swoim podejściem do sprawy tak błahej jak uzupełnienie składu komisji PiS jasno i wyraźnie pokazało, że tak naprawdę powołanie urzędu do walki z pedofilią było tylko czczą gadaniną, zwykłym populizmem. A przecież można było uczciwie. Nie robić nikomu nadziei, dać miliardy, które wydano na utworzenie komisji, organizacjom pozarządowym, które działają w obszarze praw dzieci. Wydać je na pomoc dla pokrzywdzonych. PiS wybrało inną drogę. Udało najpierw, że problem dostrzega, po czym „zamiotło go pod dywan”. Uznało, że lepiej jest walczyć z rzekomą seksualizacją dzieci w polskich szkołach niż działać przeciwko pedofilom. Trudno się w zasadzie dziwić. Wszak podobne myślenie prezentuje także o. Tadeusz Rydzyk, bliski sojusznik Jarosława Kaczyńskiego i ministra edukacji Przemysława Czarnka.