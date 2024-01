Dlaczego Jan-Krzysztof Duda nie podał ręki Rosjaninowi i czy może za to zapłacić

Gest naszego arcymistrza nagłośnił hiszpański „El Pais”, co skłoniło nawet niektóre media do wniosku, że „o Polaku mówi cały świat”. Duda nie podał przeciwnikowi ręki, choć - gdyby Chismatułlin zgłosił protest - zapłaciłby za to najprawdopodobniej przegraną partią. Ciężar decyzji był duży, bo Polak grał z Rosjaninem w pierwszej rundzie mistrzostw świata w szachach szybkich (rapid) i strata połowy punktu (starcie zakończyło się remisem) byłaby bolesna.

Chismatułlin w kolejnej partii usiadł do szachownicy z mistrzem świata Magnusem Carlsenem. Norweg problemu z podaniem rywalowi ręki nie miał, choć jeszcze niedawno mówił „Rz”: - Uważam, że im dłużej trwa wojna, tym bardziej słuszność obecności Rosjan w turniejach szachowych staje się wątpliwa.

Dlaczego Jan-Krzysztof Duda nie podał ręki Rosjaninowi

Duda zachował się inaczej, bo jego rywal wspiera inwazję na Ukrainę. Chismatułlin w ostatnich miesiącach niejednokrotnie podróżował na linię frontu i pozował do zdjęć z żołnierzami w towarzystwie Siergieja Kajrakina. Ten ostatni to zagorzały putinista, którego za aktywne popieranie wojny oraz nawoływanie do zbiórki na sprzęt militarny zawiesiła Komisja Etyki Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Obaj Rosjanie w przeszłości wspólnie trenowali.