A dokumentalna część dorobku Kieślowskiego?

Hommage à Kieślowski to zawsze spotkanie nie tylko z kinem fabularnym, ale także z dokumentem. W tym roku mija 50 lat od premiery jednego z najciekawszych i najoryginalniejszych dokumentów w filmografii Kieślowskiego – „Życiorysu” (1975). O tym filmie porozmawiamy z operatorem i wieloletnim współpracownikiem Kieślowskiego, Jackiem Petryckim.

Szczególnym wydarzeniem w tym roku jest spotkanie realizowane we współpracy z Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, która rozpoczęła realizację niezrealizowanego pomysłu scenariuszowego Kieślowskiego z czasów studenckich. Co ciekawe, mówimy tu o filmie animowanym! Jeleń, czyli tytułowy bohater projektu, nie może pogodzić się z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, jakie generuje znajdująca się nieopodal lasu fabryka. Wzburzony zaistniałą sytuacją próbuje zaradzić sytuacji, konfrontując się ze światem fabryki.

Jednostronicowy draft, który stał się punktem wyjścia dla realizatorów z wrocławskiej Wytwórni, wchodzi w skład bogatych zasobów scenariuszowych Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku. Animowany „Jeleń” ma być pierwszą odsłoną nowego, szerszego projektu WFF we Wrocławiu, opartego na niezrealizowanych pomysłach reżysera z czasów jego studiów w łódzkiej filmówce. „Jelenia” wyreżyseruje 35-letnia Izumi Yoshida, ceniona w świecie animacji reżyserka o polsko-japońskich korzeniach.

Powiedzmy o czeskiej obecności na Hommage à Kieślowski.

Wśród tegorocznych sekcji odnajdziemy również przegląd filmów czeskiej artystki Drahomíry Vihanovej (1930–2017). Była wybitną czeską scenarzystką i reżyserką filmów fabularnych i dokumentalnych, znaną z odważnego podejścia do kina oraz krytycznego spojrzenia na współczesne jej społeczeństwo i jego problemy (alienacji, samotności, bezduszności instytucji społecznych). Jedną z pierwszych kobiet w czechosłowackim środowisku filmowym, która zdobyła uznanie za swoją niezależną i bezkompromisową twórczość. Przez lata wykładała w słynnej praskiej Szkole Filmowej FAMU. Jej dzieła pozostają wciąż nieznane, a niezwykła postać – warta poznania, tym bardziej, że w 2025 roku świętujemy 95 rocznicę urodzin artystki! W jej retrospektywie znajdą się m.in. takie tytuły jak „Zabita niedziela” (1969), „Fuga na czarnych klawiszach” (1964) czy „Pytania dla dwóch kobiet” (1985).

Jakie jeszcze pokazy przyciągną publiczność?

Myślę, że publiczność przyciągną wielokrotnie nagradzane dzieła, które połączone są z możliwością spotkania twórców i twórczyń filmowych. Rozmowy to bardzo ważna część festiwalu i co roku staramy się, aby jak najwięcej artystów i artystek przyjechało do Sokołowska. Punktem wyjścia do rozmów poza wspomnianym już „Niebieskim” będą pokaz filmu czeskiego „Rok wdowy”, po którym odbędzie się spotkanie z dużą reprezentacją ekipy filmowej – reżyserką filmu Veroniką Liškovą, scenarzystą Eugenem Lišką i aktorkami Pavlą Beretovą oraz Julie Šoucovą. Szczególnie ważna będzie rozmowa z bardzo popularną gwiazdą współczesnej czeskiej kinematografii Pavlą Beretovą. Po seansie dokumentu „Pasażer Andrzej Munk” zapraszamy na spotkanie z reżyserem obrazu, Michałem Bielawskim. Z kolei pokaz fabularnego filmu „To nie mój film” to okazja do rozmowy z reżyserką Marią Zbąską i operatorem Krzysztofem Wierzbickim. Naszymi gośćmi będą twórcy „Lanego poniedziałku” reżyserka Justyną Mytnik i aktorka Nel Kaczmarek, „Utraty równowagi” – reżyser Korek Bojanowski i ponownie Nel Kaczmarek, zaś po pokazie legendarnego „Krzyku” w reżyserii Barbary Sass-Zdort – odtwórczyni głównej roli, Dorota Stalińska.